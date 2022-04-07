Бразилиа, 7 апреля 2022, 03:40 — REGNUM Бразилия и Китай работают над проектом нового стратегического плана сотрудничества двух стран на следующее десятилетие. Об этом бразильский министр иностранных дел Карлус Альберту Франку Франса 6 апреля заявил в ходе выступления в парламенте.
По словам главы МИД, принятие нового стратегического плана ожидается в ходе намеченного на первое полугодие 2022 года заседании китайско-бразильской комиссии по сотрудничеству.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние два десятилетия китайские компании инвестировали в экономику Латинской Америки более 130 миллиардов долларов.
Читайте ранее в этом сюжете: Перу и Бразилия — любимые направлений китайских инвесторов