Бразилиа, , 03:40 — REGNUM Бразилия и Китай работают над проектом нового стратегического плана сотрудничества двух стран на следующее десятилетие. Об этом бразильский министр иностранных дел Карлус Альберту Франку Франса 6 апреля заявил в ходе выступления в парламенте.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Карлус Альберту Франку Франса «Совместно с нашими китайскими партнёрами работаем над принятием нового стратегического плана, который будет служить ориентиром в двусторонних отношениях на следующие десять лет и новым планом действий».

По словам главы МИД, принятие нового стратегического плана ожидается в ходе намеченного на первое полугодие 2022 года заседании китайско-бразильской комиссии по сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два десятилетия китайские компании инвестировали в экономику Латинской Америки более 130 миллиардов долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Перу и Бразилия — любимые направлений китайских инвесторов