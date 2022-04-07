Бразилиа, 7 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Бразилия и Китай работают над проектом нового стратегического плана сотрудничества двух стран на следующее десятилетие. Об этом бразильский министр иностранных дел Карлус Альберту Франку Франса 6 апреля заявил в ходе выступления в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Карлус Альберту Франку Франса «Совместно с нашими китайскими партнёрами работаем над принятием нового стратегического плана, который будет служить ориентиром в двусторонних отношениях на следующие десять лет, и новым планом действий».

По словам главы МИД, принятие нового стратегического плана ожидается в ходе намеченного на первое полугодие 2022 года заседания китайско-бразильской комиссии по сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два десятилетия китайские компании инвестировали в экономику Латинской Америки более 130 миллиардов долларов.