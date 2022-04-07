Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Стремительное распространение украинских фейков об военнослужащих российской армии свидетельствуют об отсутствии желания у Киева урегулировать ситуацию дипломатическим путем, заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С каждым днем украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях ВС РФ. Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить нашу страну», — заявил он.

Дипломат добавил, что западные СМИ начали распространять украинские фейки о ситуации в Буче. При этом он подчеркнул, что уже достаточно свидетельств того, что расправу над мирным населением города учинили украинские каратели.

По словам Антонова, киевские власти готовят очередные провокации против России. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии желания у Киева для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.