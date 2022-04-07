Билибино, Чукотский АО, , 03:26 — REGNUM Ребёнок пострадал в результате нападения бездомной собаки в Билибинском районе Чукотки. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заявление о нападении собак на ребёнка 2012 года рождения поступило в полицию от его матери, жительницы села Омолон Билибинского района. Как сообщила женщина, бродячая собака напала на её сына и укусила его за кисть правой руки.

После осмотра ребёнка фельдшером, пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с бездомными животными оценить сотрудники прокуратуры. Виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении бродячих собак на 15-летнего подростка в Саратовской области.

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