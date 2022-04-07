Билибино, Чукотский АО, 7 апреля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Ребёнок пострадал в результате нападения бездомной собаки в Билибинском районе Чукотки. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Заявление о нападении собаки на ребёнка 2012 года рождения поступило в полицию от его матери, жительницы села Омолон Билибинского района. Как сообщила женщина, бродячая собака напала на её сына и укусила его за кисть правой руки.

После осмотра ребёнка фельдшером, пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. Полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с бездомными животными, должны оценить сотрудники прокуратуры. Виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении бродячих собак на 15-летнего подростка в Саратовской области.