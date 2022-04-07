Москва, 7 апреля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от Центрального банка России подан банкротный иск, ответчиком в котором выступает кредитный потребительский кооператив «Восхождение». Исковое заявление ещё к производству не приняли и дату первого судебного заседания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

JPhotoStyle.com Банкротство

Иск от управления Банка России по Центральному федеральному округу был подан 6 апреля 2022 года. Детали претензий пока не сообщаются.

В едином госреестре юрлиц кооператив-ответчик зарегистрирован с декабря 2018 года. По основному виду деятельности занимается предоставлением займов. Председателем в выписке числится Сергей Зайцев, но стоит отметка о недостоверности этих сведений. Такое же уточнение в выписке и относительно юрадреса актива.

По данным с сайта регулятора, в декабре 2018 года кооперативу была выдана бессрочная лицензия.