Петропавловск-Камчатский, , 03:16 — REGNUM На Камчатке в связи с потеплением начали закрывать движение автомобилей по автозимникам. Так, с 12:00 по местному времени 8 апреля будет полностью прекращено движение транспортных средств между сёлами Анавгай и Тигиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Ледовая переправа ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

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В управлении автомобильных дорог Камчатки отметили, что в снежно-ледяном полотне уже начали появляться деформации. Автозимник теряет прочность и устойчивость — в связи с этим принято решение закрыть его.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии на 30 марта доставили более 707 тыс. тонн грузов или 87% от необходимых товаров и топлива. Проблемы с перевозками угля возникли по направлению Сангар-Нюрба, там необходимо увеличить количество техники.