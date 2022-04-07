Челябинск, 7 апреля 2022, 03:17 — REGNUM Арбитраж Челябинской области прекратил производство по иску о несостоятельности, поданному к одному из старейших российских предприятий по производству тракторов, бульдозеров и другой спецтехники, — ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак». В суд от заявителя поступило ходатайство о возвращении искового заявления, передаёт ИА REGNUM.
О причинах отзыва иска не сообщается. Вероятно, вопрос выплаты задолженности был решен в до первого заседания.
Истцом в споре выступала компания «Челябинскгоргаз», предъявившая долги на 2,1 млн рублей. В качестве временного управляющего предлагался участник СРО «Южный Урал» Сергей Сергеев.
Иск был подан в конце марта 2022 года.
Справка: «Уратрак» зарегистрирован в ЕГРЮЛ с октября 2000 года, но является оператором предприятия, которое ведёт свою историю с 1933 года. Уставный капитал компании на сегодня превышает 7 млрд рублей. Владельцы — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского, имеющий 49,3% доли, областное минимущество — 9,2% и АО «Концерн «Уралвагонзавод».