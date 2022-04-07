Челябинск, 7 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области прекратил производство по иску о несостоятельности, поданному к одному из старейших российских предприятий по производству тракторов, бульдозеров и другой спецтехники, — ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак». В суд от заявителя поступило ходатайство о возвращении искового заявления, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

О причинах отзыва иска не сообщается. Вероятно, вопрос выплаты задолженности был решен до первого заседания.

Истцом в споре выступала компания «Челябинскгоргаз», предъявившая долги на 2,1 млн рублей. В качестве временного управляющего предлагался участник СРО «Южный Урал» Сергей Сергеев.

Иск был подан в конце марта 2022 года.