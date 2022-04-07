Тбилиси, 7 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Грузии люди, даже имея деньги, не могут вложить их в бизнес и поэтому вынуждены вкладывать финансы в недвижимость. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Давид Тархан-Моурави

Нонсенсом является то, что 9% ВВП Грузии составляет строительство. Откуда такие объёмы? А это как раз те деньги, которые грузины, живущие за границей (большинство — в России), зарабатывают и посылают в Грузию. Есть такая экономическая схема в Грузии, и не только в Грузии, в маленьких странах, называемая МОДА (модель оценки долгосрочных активов). Люди заработали чуть-чуть денег и не знают, куда их вложить. И им советуют купить квартиру, так как квартира не пропадёт, а потом сдавать её в аренду. Поэтому в Грузии такое огромное строительство за счёт денег, заработанных за границей. И люди покупают квартиры, правда, потом не могут их сдать, потому что некому снимать. Но, в любом случае, они считают, что, имея квартиру, они деньги не потеряли. Но деньги не в бизнес вкладываются. Государство не создаёт структуры, которые бы пропагандировали и помогали строить бизнес. В постсоветских странах, в том числе и России, государство должно много трудиться, чтобы помочь людям создать собственный бизнес. Потому что люди не знают, как его создавать. В Грузии, к сожалению, совершенно нет движения в этом направлении, и поэтому там такой перекос в сфере строительства: 9% ВВП в строительном бизнесе и 9% же в сельском хозяйстве. В то время, как сельское хозяйство можно было бы развивать и поднять его до 20% ВВП. И всего 1% ВВП составляют цифровые технологии.