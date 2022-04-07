Красноярск, 7 апреля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В четверг, 7 апреля, в Красноярске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +7… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Начало апреля. Центральный парк им. Горького

В 07:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 7 на 8 апреля ожидается до −2… +1 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В пятницу, 8 апреля, в Красноярске до +5… +8 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +0… +2 °C, осадки.

В субботу, 9 апреля, в Красноярске ожидается до +3… +7 °C днём и до +0… +1 °C ночью. Облачно, дождь, ночью — мокрый снег.

7 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель. В Туруханском районе и Хакасии местами порывы западного ветра 15−18 м/с, метель.

7−8 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ночью и утром на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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