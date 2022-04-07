Пекин, , 03:06 — REGNUM Чистая прибыль китайского банка с, одного из 12 общенациональных акционерных коммерческих банков страны, выросла на 2,75% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Jbull.com

Согласно годовому финансовому отчету, банк получил 12,65 млрд юаней (около $1,99 млрд) чистой прибыли, причитающейся акционерам за этот период. Выручка компании составила 54,47 млрд юаней, увеличившись на 14,19% в годовом исчислении. Совокупный объем кредитов, выданных малым и микропредприятиям, выросли на 17,06% в годовом исчислении до 236,55 млрд юаней, сообщил кредитор.

К концу прошлого года коэффициент безнадежных кредитов банка составлял 1,53%, в то время как коэффициент покрытия резервов составлял 174,61%, что находится в разумных пределах. Совокупные активы кредитора к концу 2021 года составили 2,29 трлн юаней, что на 11,64% больше в годовом исчислении.