Вашингтон, 7 апреля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Американская компания Levi Strauss, которая занимается производством одежды, в ближайшее время не планирует возобновлять деятельность в России. Об этом 6 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу организации Чипа Берга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, западные компании столкнулись в России со «сложными» условиями работы. Берг отметил: Levi Strauss не ждет прибыли от российского рынка по итогам 2022 года, но продолжает выплачивать зарплату 800 своим сотрудникам в России.

Организация объявила о приостановке деятельности в РФ 7 марта. При этом в конце марта Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) сообщил, что Levi Strauss не уходит с российского рынка и изучает пути для возобновления работы в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля американская компания Intel, которая занимается выпуском микропроцессоров, объявила о том, что временно прекращает деятельность на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины.