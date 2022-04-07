Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Резолюцию, в которой минюсту США дана рекомендация привлечь к ответственности Питера Наварро и Дэниэла Скавино, которые были экс-помощниками бывшего президента США Дональда Трампа, приняли конгрессмены палаты представителей. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Наварро и Скавино могут обвинить за неуважение к Конгрессу США за отказ лично выступить на слушаниях о расследовании обстоятельств штурма здания Капитолия 6 января 2021 года. За предъявление обвинений экс-помощникам Трампа проголосовали 220 конгрессменов, против — 203. Среди поддержавших резолюцию практически все были демократами, кроме двух человек.

Спецкомитет нижней палаты Конгресса США направил повестки Наварро и Скавино, обязав их явиться на слушания и предоставить всю имеющуюся у них информацию по данному делу. Оба экс-помощника Трампа проигнорировали повестку. Такой отказ в США считается проявлением неуважения к Конгрессу. Окончательное решение по вопросу привлечения к ответственности экс-помощников Трампа будет принимать минюст США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дочь экс-президента США Трампа, Иванка Трамп давала показания по делу о штурме Капитолия спецкомитету Конгресса США в течение восьми часов в удалённом режиме.

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