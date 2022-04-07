Пекин, 7 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Поставки мониторов для персональных компьютеров (ПК) в Китае, по прогнозам, сократятся на 1,4% в этом году, что ниже общемирового уровня падения на 3,6%, сообщает агентство Синьхуа.

47.mchs.gov.ru Кадр с монитора во время водолазных работ в Финском заливе

Ожидается, что в 2022 году страна поставит не более 32 млн мониторов для ПК, говорится в отчете, опубликованном международной исследовательской компанией International Data Corporation (IDC).

В прошлом году Китай отгрузил 32,31 млн мониторов для ПК, что на 9,7% больше в годовом исчислении, что является самым высоким показателем роста за последнее десятилетие, говорится в отчете.

Рынку не хватает импульса роста после того, как спрос на мониторы для ПК достиг пика в прошлом году, заявила IDC, добавив, что контрактные закупки у правительства и сектора образования также создают растущие проблемы для рынка мониторов для ПК.