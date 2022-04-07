Пекин, 7 апреля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Китай увеличил торговлю услугами в первые два месяца 2022 года, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

Торговля услугами Китая сохранила динамику в первые два месяца этого года, увеличившись на 33,5% в годовом исчислении до почти 953,5 млрд юаней (около $146,6 млрд), сообщило Министерство Коммерции Китая.

Из общего объема экспорт услуг составил около 467,6 млрд юаней, увеличившись на 39,4% в годовом исчислении, а импорт услуг составил 485,9 млрд юаней, увеличившись на 28,3% в годовом исчислении.