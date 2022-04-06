Южно-Сахалинск, 7 апреля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ушёл из жизни 6 апреля, душой болел за Россию, верил в её великую историческую миссию и твердо отстаивал её интересы — свои соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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«Он был выдающимся политическим деятелем, честным и открытым человеком, настоящим патриотом своей Родины. Убежден, что память о нем навсегда останется в сердцах соотечественников. Соболезнования родным, близким, коллегам, всей России», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 апреля на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В последнее время он находился в больнице, борясь с последствиями COVID-19. Политик не дожил до своего дня рождения несколько недель.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.