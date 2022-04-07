Лондон, , 02:55 — REGNUM Неизвестные в течение нескольких недель украли с базы британских ВМС Девонпорт дизельного топлива на общую сумму $325 тыс., сообщает газета The Sun.

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По данным газеты, топливо предназначалось для десантного корабля королевских военно-морских сил Bulwark. При этом факты хищения выявили во время выборочной проверки бензовоза, который выезжал в базы британских ВМС. По версии следствия, большую часть дизтоплива продали на черном рынке по высоким ценам, вызванным антироссийскими санкциями.

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт хищения топлива. В ведомстве утверждают, что на работу военно-морской базы это не повлияло. Тем не менее в британском парламенте уже высказали опасения, что на военных объектах страны не соблюдается должный режим безопасности.