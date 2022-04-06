Вашингтон, 7 апреля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты, проникающие на территорию американского штата Техас, будут направляться на автобусах в столицу США город Вашингтон. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Грега Эбботта, опубликованном 6 апреля на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Своим решением глава штата выразил протест планам Белого дома смягчить правила въезда в страну. По словам Эбботта, его распоряжение призвано помочь местным властям с наплывом нелегалов. Губернатор отметил, что администрация США, которая находится в Вашингтоне, сможет лучше позаботиться об этих людях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в мексиканском городе Тихуана (штат Нижняя Калифорния), который находится возле границы с США, ликвидировали палаточный лагерь, стихийно возведенный иностранными мигрантами.