Вашингтон, 7 апреля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Решение об оплате за поставки российского газа в рублях будет приниматься странами мира в индивидуальном порядке. Об этом 6 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Whitehouse.gov Джен Псаки

Псаки, в ответ на вопрос о решении Венгрии платить за поставки газа рублями, заявила, что подобные решения принимаются индивидуально, США отрицательно относятся к такому переходу. Псаки пояснила также, что Венгрия является страной, входящей в НАТО, поэтому Вашингтон продолжает сотрудничать с ней по ряду общих двусторонних и глобальных вопросов, включая НАТО и гуманитарную помощь.

На вопрос, намерена ли американская сторона контактировать с Венгрией по вопросу оплаты в рублях поставок энергоносителей из России, Псаки сказала, что уточнит данный вопрос у Госдепа США, если такие планы у администрации Белого дома.

На просьбу прокомментировать рост курса рубля Псаки снова повторила позицию об эффективности санкционных мер и об искусственном удержании курса рубля российскими властями.

«Он искусственно поддерживается за счет вводимых ограничений, в числе которых запрет на продажу банками долларов клиентам», — заявила Псаки, добавив, что это не рост курса, а попросту манипуляция Центробанка РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Псаки опровергла наличие у президента США Джозефа Байдена планов арестовать Трампа.