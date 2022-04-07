Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Северная Корея может провести новое испытание ядерного оружия в скором времени, заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в ходе брифинга.

Плакат КНДР

«Я считаю, что это может быть очередной ракетный запуск, это может быть ядерное испытание», — заявил он.

По словам Сон Кима, Пхеньян готовится к каким-то действиям к 110-летней годовщине основателя КНДР Ким Ир Сена, которое будет отмечаться 15 апреля. По его мнению, северокорейские власти якобы готовят некую провокацию к этому сроку. Тем не менее американский дипломат отказался давать однозначные прогнозы.

В Госдепе США отметили, что Вашингтон вместе с Токио и Сеулом готовы дать ответ Пхеньяну. Сон Ким также анонсировал укрепление военного сотрудничества между Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами.