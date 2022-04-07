Ереван, , 02:10 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трёхсторонних переговоров в Брюсселе поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба правительства Армении.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Primeminister.am

Стороны договорились о создании до конца апреля двусторонней комиссии «по делимитации армяно-азербайджанской границы», которая также будет уполномочена «обеспечивать безопасность и стабильность вдоль границы» двух стран.

пресс-служба правительства Армении «Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 6 апреля под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля начались трёхсторонние переговоры между Арменией, Азербайджаном и ЕС.

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