Главы Армении и Азербайджана договорились о подготовке к мирным переговорам
Ереван, 7 апреля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трёхсторонних переговоров в Брюсселе поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба правительства Армении.
Стороны договорились о создании до конца апреля двусторонней комиссии «по делимитации армяно-азербайджанской границы», которая также будет уполномочена «обеспечивать безопасность и стабильность вдоль границы» двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 6 апреля под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля начались трёхсторонние переговоры между Арменией, Азербайджаном и ЕС.
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