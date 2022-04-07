Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Консультации по поводу потребностей Украины в топливе проводятся американскими и украинскими властями, 6 апреля сообщил в ходе брифинга представитель министерства обороны США

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он не стал пояснить, какие шаги может предпринять Пентагон. Так представитель ведомства ответил на вопросы, испытывает ли Украина дефицит горючего, и намерены ли США восполнить эту нехватку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля российские военные уничтожили крупные хранилища топлива в Николаевской и Ровенской областях, а также в Тернополе.

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