Москва, 7 апреля, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Эффективное лоббирование во всём мире своих интересов в нынешнее время характерно для радикального либерализма. Об этом заявил 5 апреля в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Давид Тархан-Моурави

Мы живём в мире, в котором радикальный либерализм не только укрепился — он фактически захватил многие страны. Вот в Америке, например, радикальный либерализм сегодня — правящая идеология. И ей подвержены и левые, и правые (не Трамп, конечно, но очень многие). Эти вещи проплачиваются из скандинавских стран. Есть такой фокус, который не все осознали и поняли. Он заключается в том, что Швеция или Норвегия, или какая-то другая скандинавская страна тратит, к примеру, $ 100 млн. на лоббирование ценностей ЛГБТ в США. Эти деньги тратятся через лоббистов, воздействуют на сенаторов и конгрессменов, и в результате этого, на поддержку ЛГБТ в мире выделяются $ 10 млрд. И такое лоббирование идёт везде, включая Грузию, покоя просто от этого нет! Точно так же одна арабская страна, потратив менее $ 500 млн., пролоббировала события, которые потом произошли в Ираке, и на которые были потрачены, может быть, даже триллионы долларов.