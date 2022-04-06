Лондон, 7 апреля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Британские власти планируют поставить Киеву партию боевых бронемашин Mastiff или Jackal, 6 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.

Airwolfhound Бронеавтомобиль Jackal

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Кроме того, Лондон намерен отправить в одну из соседних с Украиной стран инструкторов для обучения украинских боевиков тому, как управлять техникой. В ближайшее время Великобритания также собирается объявить о дополнительных поставках Киеву переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.

По информации журналистов, британское правительство продолжает увеличивать объемы направляемого на Украину летального вооружения, полагая, что следующие три недели будут «критически важными» для хода специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон нарастит поставки летального оружия Киеву.