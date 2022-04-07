Оттава, , 01:42 — REGNUM Очередные санкции против России из-за ситуации на Украине будут введены Канадой уже в ближайшие дни. Об этом глава канадского МИД Мелани Жоли заявила 6 апреля, в ходе выступления в Брюсселе, которое транслировал телеканал CTV.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Министр напомнила, что 5 апреля Канада объявила о введении в отношении России нового пакета санкций, затрагивающего девять граждан РФ. В числе других канадский санкционный список пополнили бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. Санкции также были введены против девяти граждан Белоруссии.

Мелани Жоли «Мы в ближайшие дни ещё объявим о санкциях».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сотрудничает с представителями других стран G7 (большая семёрка) по вопросам разработки «новых мер борьбы» с российскими банками.

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