Гавана, , 01:40 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 676 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба 12019

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Отмечается, что случаи заболевания по-прежнему фиксируются во всех регионах страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 094 352. Также за минувшие сутки в республике скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8517 человек.

В настоящее время в республике числится 2993 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом большинство жителей Кубы прошли курс вакцинации против COVID-19.