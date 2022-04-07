Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отрицает наличие высказываний главы государства о намерениях предать суду экс-президента страны Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Прежде всего, я никогда не слышала, чтобы президент произносил эти слова или произносил ту фразу, которая приводилась в публикации», — заявила она.

Псаки добавила, что подобные высказывания мог допускать экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн. При этом она утверждает, что Байден не пытается вмешаться в работу министерства юстиции США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что президент США Джо Байден высказывал свое недовольство минюсту США, который якобы отказывался от решительных действий. Предполагалось, что действующий глава американского Белого дома хотел, чтобы Трампа судили за якобы организацию беспорядков в январе 2021 года в Вашингтоне.