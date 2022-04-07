Ереван, , 02:24 — REGNUM Ни американцы, ни власти Армении не дают армянской общественности никаких объяснений по поводу деятельности биолабораторий на территории страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Армянское руководство отмалчивается, но есть информация, что с российской стороной достигнуто соглашение о том, чтобы российские специалисты смогли получить доступ в данные биолаборатории и изучили вопрос изнутри. Что касается армянского общества, то многие об этом даже и не осведомлены, но те, кто об этом знает, настроены крайне негативно, хорошо понимая, что американцы не вкладывают миллионы долларов, чтобы заботиться об армянском народе. В Армении неоднократно проходили акции протеста со стороны общественников и выдвигались требования пояснить общественности истинные цели биолабораторий, однако, внятного ответа от американской стороны так и не было», — сказал эксперт.

Напомним, что на территории Армении действуют 12 финансируемых США лабораторий, в которых, как полагают, ведётся разработка биологического оружия.