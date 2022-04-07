Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Вопрос предоставления дополнительной военной помощи Украине обсуждался в ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, 6 апреля сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стороны также подняли тему подготовки к саммиту НАТО в Мадриде, намеченному на конец июня. Они подтвердили поддержку тому, чтобы впервые во встрече приняли участие партнеры альянса из азиатско-тихоокеанского региона — Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Кроме того, Блинкен отметил, что США поддерживают разработку новой стратегической концепции НАТО с учетом текущих и будущих угроз мировому порядку, который «основан на правилах».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не собирается отправлять войска или авиацию на Украину.

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