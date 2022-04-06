Ереван, 7 апреля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Пентагон тратит значительные средства на биолаборатории, находящиеся на территории Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Region.tver.ru Лаборатория

«Недопустимо, чтобы такие важные объекты находились под контролем и на содержании иностранного государства. Пентагон уже потратил в Армении десятки миллионов долларов на создание данных лабораторий. Можем утверждать, что если финансирование лабораторий осуществляется со стороны военного ведомства, то и задачи ставятся вполне военные. Есть ряд вопросов по данным биолабораториям в Армении: почему их деятельность финансируется Пентагоном, почему нет соответствующего соглашения между военными ведомствами Армении и США, почему лаборатории расположены в местах плотного проживания населения, а также рядом с детскими садами и площадками?» — сказал эксперт.

Политолог отметил, что настало время проверить такие военные объекты во всех странах постсоветского пространства.

Напомним, что США контролирует 12 биолабораторий на территории Армении.