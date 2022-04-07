Нью-Йорк, США, , 01:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 апреля снижением на фоне заявлений руководства ФРС о готовности повысить ключевую ставку. Больше других потерял Nasdaq.

Снижение Agregator.pro

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 144,67 пункта (0,42%), до уровня 34 496,51 пункта. S&P 500 подешевел на 43,97 пункта (0,97%), до уровня 4481,15 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 315,35 пункта (2,22%), до уровня 13 888,82 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $4,30 (4,22%), до уровня $97,66 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании может повысить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,5−0,75% годовых.

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