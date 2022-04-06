Джакарта, 7 апреля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Полиция Индонезии задержала пятерых подозреваемых в терроризме в городе-спутнике столицы страны Джакарты, сообщает пресс-служба индонезийских правоохранительных органов.

(сс) Prayitno Индонезия

По ее данным, задержанные подозреваются в связях с индонезийским отделением террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом в полиции отказались раскрыть личности подозреваемых в интересах следствия.

Ранее, 25 марта, в провинции Западная Суматра полиция задержала 16 человек по подозрениям в терроризме. Указывалось, что арестованные активно вербовали новых членов террористических группировок, включая детей. Они были связаны с ячейками экстремистов в городе Джакарте, провинции Западная Ява и на острове Бали.