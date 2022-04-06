Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской будет установлен шар-светильник по мотивам сказок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Объект стоимостью 9 млн рублей может появиться уже во втором квартале 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

«Визитной карточкой улицы Пушкинской являются так называемые «пушкинские» шары. В железе скульптор Анатолий Скнарин запечатлел сцены из романа «Евгений Онегин» и сюжеты из жизни А.С.Пушкина. И ростовчане просят нас установить третий шар «Сказки Пушкина», — написал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM отмечает, что на улице Пушкинской на пересечении с Ворошиловским проспектом в 1959 году был установлен памятник великому русскому поэту. Бульварная часть улицы на участке от Театрального проспекта до Будённовского проспекта имеет статус парковой зоны.