Лондон, 7 апреля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс сотрудничает со представителями других стран по G7 (Большая семерка) по вопросам разработки «новых мер борьбы» с российскими банками, 6 апреля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на слова главы ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

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Руководитель МИД Великобритании также отметила, что обсуждает со своими коллегами по организации сроки отказа от импорта энергоносителей из России. Трасс также предложила странам G7 закрыть свои порты для судов из РФ и сделать «недоступным» российское золото.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Италия является частью «коалиции», которая планирует «ослабить Россию», чтобы помочь Киеву в противостоянии с Москвой.