Ростов-на-Дону, , 00:59 — REGNUM Ростовская область может восстановить железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской Народными Республиками, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Если говорить о железнодорожном сообщении, то здесь, наверное, вопрос к РЖД, но мы взаимодействуем с РЖД очень плотно, в том числе по отправке людей [беженцев из Донбасса в другие регионы России]. Насколько мне известно, в зависимости от ситуации у них и намерения, и возможности есть, но для этого нужно будет провести немалые работы, связанные с обеспечением безопасности. Конечно, все это вопрос, мне кажется, недалекого будущего. <…> Без этого экономика активно не будет развиваться, и вопросы восстановления экономики и социальной сферы сложно просто будет решать», — цитирует Голубева ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в приграничной Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС. С начала эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР в Россию прибыли более 500 тыс. человек. Они находят приют в пунктах временного размещения, у родных и близких, а также выезжают в другие регионы России.