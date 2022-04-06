Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за антисанитарию приостановили работу мясного цеха в Советском районе, чья продукция поступала в школы и детские сады. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Федеральной службы судебных приставов.

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Изначально причиной приостановки работы цеха стало незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранца или лица без гражданства. Однако предприниматель проигнорировал исполнительное производство и продолжил работу. Это выяснилось в ходе проверки. Установлено также, что работники цеха официально не трудоустроены, работали с продукцией без медицинских масок, санитарных книжек, в антисанитарных условиях.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приостановил работу цеха сроком на 14 суток. Деятельностью цеха заинтересовался Роспотребнадзор. Продукция отправлена в лабораторию.