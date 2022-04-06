Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону специалисты выехали на место разлива нефти на берегу реки Дон. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Pixabay.com Нефтяное пятно

Очевидцы заметили нефтяное пятно на берегу реки Дон в районе Западного моста. Указанный участок реки входит в границы акватории морского порта Азов. Информация о случившемся была передана в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, сотрудники которого выехали на место происшествия.

О ситуации проинформировано межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.