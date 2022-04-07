Сингапур, , 00:48 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 4467 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сингапур

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Отмечается, что 555 зараженных выявили через ПЦР-тест, остальных — через тесты на антитела. При этом 96 случаев связаны с приехавшими в Сингапур из-за границы, остальные заразились коронавирусом нового типа непосредственно на территории страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на сингапурской территории достигло 1 123 886.

В настоящее время в больницах Сингапура лечатся 452 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 15 находятся в отделениях реанимации. Также за 6 апреля в Сингапуре скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 умерли 1 287 человек.