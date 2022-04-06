Лондон, , 23:54 — REGNUM 6 апреля мадридский «Реал» в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА одержал уверенную победу над лондонским «Челси». Игра, проходившая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:3.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 34-летний центрфорвард сборной Франции Карим Бензема после передачи Винисиуса Жуниора — 0:1. Через три минуты Бензема оформил дубль — 0:2. Под занавес первой половины немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц сократил отставание хозяев в счете — 1:2. На 46-й минуте Бензема, оформив хэт-трик, установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Челси"/ «Реал»)

Удары 19/8

Удары в створ 5/6

Владение 55%/45%

Угловые 5/2

Нарушения 11/6

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен (Ковачич, 46'), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64'), Канте (Зиеш, 46'), Аспиликуэта, Джеймс, Маунт, Пулишич (Лукаку, 64'), Хаверц.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Начо, 64'), Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 74'), Вальверде (Себальос, 86'), Винисиус, Бензема (Бейл, 86').