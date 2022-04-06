Вильярреаль, Испания, , 23:54 — REGNUM 6 апреля в Вильярреале (Испания) на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 1:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на восьмой минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник «желтой субмарины» и сборной Нидерландов по футболу Арно Данжума Греневельд после передачи Даниэля Парехо. Желтые карточки получили Унаи Эмери и Первис Эступиньян.

Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт (Орье, 81'), Эступиньян, Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 59'), Ло Чельсо, Греневельд (Чуквуэзе, 81'), Морено.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар (Зюле, 71'), Дэвис, Эрнандес, Киммих, Мусиала, Мюллер (Горецка, 62' (Марк Рока, 90+5')), Коман, Гнабри (Сане, 62'), Левандовски.

Ответный матч, который пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», запланирован на 12 апреля.