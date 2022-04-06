Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Федеральная резервная система США на ближайшем заседании может повысить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,5−0,75% годовых, следует из опубликованного протокола мартовского заседания американского финансового регулятора.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

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В ходе заседания многие участники отметили, что разовое или постепенное повышение ставки на 0,5 процентного пункта может быть целесообразным на последующих заседаниях при сохранении или увеличении инфляционного давления.

При этом, как следует из протокола, многие из участников предлагали повысить ставку на 0,5 процентного пункта уже на мартовском заседании, однако в связи неопределённостью экономического прогноза из-за конфликта на Украине было решено повысит показатель лишь на 0,25 процентного пункта.

Напомним, ФРС США по итогам заседания 15−16 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25−0,5% годовых. Следующее заседание финансового регулятора запланировано на 3−4 мая.