Вашингтон, 6 апреля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress совершили полёт над странами Европы, Северным и Средиземным морями, сообщает 6 апреля европейское Командование ВВС США.

B-52 Stratofortress

Уточняется, что речь идёт о бомбардировщиках, временно базирующихся на британской авиабазе Фэрфорд.

В ходе выполнения полётного задания экипажи B-52H отрабатывали взаимодействие с истребителями из состава ВВС Британии, Дании, Чехии, Венгрии, Греции и Италии, а также с наземными авианаводчиками.

«Бомбардировщики ВВС США из состава 5-й бомбардировочной эскадрильи, размещенные на передовой базе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании, 5 апреля выполнили очередную дальнюю миссию оперативной бомбардировочной группы над Европой, Северным и Средиземным морям», — указано в сообщении.

Напомним, 10 февраля на авиабазу Фэрфорд в Британии прибыла группа из четырёх стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.