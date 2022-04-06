Ясиноватая, ДНР, , 23:39 — REGNUM Города Ясиноватая и Горловка в ДНР обстреляли ВСУ вечером 6 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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В 18:40 мск и в 19:15 мск посёлок шахты 6/7 в Горловке подвергся обстрелам из гранатомётов со стороны населённого пункта Шумы. В первом случае было выпущено две гранаты из РПГ и десять гранат из АГС, во втором — 58 гранат из АГС. Кроме того, во время обоих обстрелов украинскими боевиками было применено стрелковое оружие.

В 20:00 мск по Ясиноватой огонь был открыт со стороны населённого пункта Авдеевка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм. В 23:20 мск по городу со стороны населённого пункта Авдеевка были выпущены 20 ракет из БМ-21 «Град».

Кроме того, вечером 6 апреля ВСУ обстреляли посёлок Широкая Балка в ДНР: в 17:00 мск и в 19:15 мск. Украинские боевики вели обстрелы со стороны населённого пункта Новгородское, выпустив в первом случае 12 мин калибра 120 мм, во втором — десять мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм.

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