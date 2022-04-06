Приштина, Сербия, 6 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 6 апреля провел встречу с послом Израиля в Косово Тамар Зив.

ИА REGNUM Здравоохранение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, акцент был сделан на использовании Косово успешного израильского опыта.

Ляфити представил Зив семь пунктов своей программы по трансформации косовской системы здравоохранения, назвав ее приоритетом правительства Альбина Курти. Одним из направлений улучшения косовской медицины станет ее цифровизация, также планируется создание новых профильных медицинских центров.