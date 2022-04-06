6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:45 — REGNUM Отмена приказа экс-президента США Дональда Трмапа «Раздел 42», предусматривающего высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса, станет точкой невозврата и спровоцирует исторический наплыв нелегалов в США, пишет Весли Хант для Fox News.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

С тех пор как Джо Байден занял Белый дом в январе 2021 года, примерно три миллиона нелегалов пересекли границу США, и еще порядка миллиона прибыли за последние шесть месяцев. Несмотря на такие показатели, Байден решил отменить закон, который помогал таможенному и пограничному патрулю высылать нелегальных иммигрантов.

За первый год своего президентства Байден отменил сотни исполнительных указов Трампа, однако отказ от политики «Остаться в Мексике» нанёс наибольший ущерб Соединённым Штатам. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему Байден это делает? Почему больше наших представителей не выступает против этого?» — негодует CAtechfirmsrevil.

«Они делают это, чтобы наводнить страну большим количеством иждивенцев, которые, как они надеются, в конечном итоге будут голосовать за демократов. Это подстрекательство», — отвечает dr. g775.

«Приведет к национальной катастрофе? Байден и есть национальная катастрофа, всё, к чему он прикасался, было разрушено. Единственное, что он сделал успешно, это объединил часть Америки в ненависти к этой администрации», — считает azuzathebad.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора признать, что Байден — просто катастрофа. Граница — уже катастрофа. Экономика — катастрофа. Инфляция — катастрофа. Дефицит товаров — катастрофа. Афганистан — катастрофа. Украина — катастрофа для США. Нет ни одной вещи, которую Байден сделал бы правильно», — злится macswife.

«Однако многие упускают из виду тот факт, что личная некомпетентность г-на Байдена, которую он демонстрировал на протяжении десятилетий, не является главной проблемой. С этим человеком работают плохие актеры, которые ненавидят Америку и ее конституцию и стремятся к тому, что г-н Обама назвал «фундаментальным изменением Америки». Господин Байден заботится только о том, чтобы он и его семья могли избежать расплаты за свои преступления. Он беспрекословно выполняет то, что ему приказано», — добавляет щепотку теории заговора southernman2.

«Республиканцам понадобится два президентских срока, чтобы исправить то, что Байден наворотил за два года», — отмечает lcase1045.

«Ни одна страна на планете не позволяет иностранным гражданам вторгаться к ним без предупреждения», — сравнивает y9oldsmkbeterdecisions.

«ВСЕ знают, что это уже катастрофа!!! Как же так получается, что он до сих пор на посту?» — недоумевает watching247.

«Он глобалист. Его администрации наплевать на Америку и нашу жизнеспособность. Посмотрите на его разрушения за то короткое время, что он находится у власти. Их не волнует, сколько людей приедет сюда нелегально», — комментирует Happytimes170.

«Еще одно его решение приведет к очередной национальной катастрофе», — подчеркивает irritatedboomerpatriot66.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае отмена «Раздела 42» министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

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