Вена, 7 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг 6 апреля заявил, что «целью России является не только Украина, но и Южный Кавказ, Западные Балканы и Молдавия», а потому призвал к скорейшей либерализации визового режима Евросоюза для Косово и началу переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Олег Табаков в роли Вальтера Шелленберга

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано в ходе конференции доноров для Молдавии, которая при населении в 2,6 млн человек принимает 370 тысяч беженцев.

По словам Шалленберга, ЕС должен сделать шаги, подтверждающие его стремление принять страны Западных Балкан в свой состав, до конца июня 2022 года, то есть до конца председательства Франции в Совете Европы.