Донецк, , 23:21 — REGNUM Столица ДНР обстреляна украинскими вооружёнными формированиями вечером 6 апреля из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке ВСУ открыли огонь в 19:00 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Позже Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Петровском районе Донецка по улице Валдайской из-за удара ВСУ произошло возгорание домостроения.

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