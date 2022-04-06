6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:48 — REGNUM США провели в середине марта успешные секретные испытания гиперзвуковой ракеты, о которых не сообщалось во избежание «усиления напряженности с Россией», сообщает Fox News.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что испытания были проведены в период подготовки визита главы Белого дома Джо Байдена в Европу. Известно, что ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin пролетела свыше 480 километров на высоте более 19 километров.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Заходит демократ в бар и спрашивает, кем является гиперзвуковая ракета — мужчиной или женщиной?» — шутит BidensRapedBorder.

«Мы можем следовать сложным инженерным документам и создавать самые сложные в мире технологии, но то же самое правительство не может следовать даже Конституции?» — удивляется theocracy.

«Они не не могут, они не хотят следовать ей», — отвечает fromthemomma224.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Печально, но факт. У нас осталось очень мало свобод, и более половины нашего рабочего времени уходит на оплату налоговых счетов. Если позволить либералам продолжать бесчинствовать, мы потеряем возможность верить в то, во что хотим, владеть оружием, покупать понравившиеся автомобили, обогревать и охлаждать свои дома по своему усмотрению и даже есть красное мясо. Нет, мы больше не свободная страна», — считает dionysus979.

«Я бы хотел посмотреть, что придумает Маск. Может быть, орбитальную систему. Созвездие гиперзвуковых ракет в космосе, ожидающих своего применения или периодически сбрасываемых с орбиты для ремонта и модернизации», — размышляет IndependentExRepublican.

«Низкоорбитальные ракеты могли бы добавить некоторую универсальность методам нанесения ударов, но это кажется пустой тратой времени, когда другие системы оружия наносят удары лучше и быстрее, например, те, что запускают с подводных лодок. Но я полагаю, что нам нужно заполнить эту «дыру», чтобы кто-то получил деньги», — подозревает 6000roundsperminute.

«Это хорошо, что США поддерживают паритет в этой технологии, но думаю, что было бы более впечатляющим, если бы были разработаны технологии, обеспечивающие эффективное и надежное противодействие этому оружию. Существует законная угроза для наших авианосцев, пока подобная технология не разработана», — подчеркивает MurphysLaw941.

«Если мы что-то рекламируем, можете не сомневаться, что у нас уже есть следующее одно или два поколения этого оружия. Мы никогда не отставали ни от кого в плане технологий или возможностей, а то, что у нас действительно есть, никогда не раскрывается», — верит bigguy5921.

«Между Украиной и Россией недостаточно километров, чтобы послать гиперзвуковую ракету. К тому времени, когда ракета наберет высоту, а затем достигнет нужной скорости, она уже пролетит свою цель. Гиперзвуковые ракеты — это решение для оборонительного оружия, которое может уничтожить МБР при входе в атмосферу. Это не ракеты, которые пролетают пару сотен миль», — объясняет thinkingoutsideofthebox.

«США нужна гиперзвуковая ракета, ведь Байден не умеет заключать мир», — иронизирует charles372.